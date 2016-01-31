الهلال يتجاوز النجوم ويبلغ ربع النهائي

واصل البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال تألقه حينما قاد فريقه إلى التأهل لدور ربع النهائي لكأس الملك حينما سجل هدفي الفوز في مرمى مضيفه النجوم "درجة أولى" في المباراة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في الدور ثمن النهائي للمسابقة.



وشهدت المباراة تفوقاً هلالياً في أغلب فترات المباراة في حين شكل النجوم خطورة في الشوط الأول في أكثر من هجمة.



وافتتح البرازيلي ادواردو التسجيل عند الدقيقة 11 بعدما أكمل تسديدة زميله المهاجم ناصر الشمراني في شباك حارس النجوم علي جابر.



وكاد النجوم أن يعود سريعاً إلى المباراة بعد مرور 7 دقائق من هدف الضيوف حينما حول مهاجمه التشادي ماهر محمد عرضية زميله أيمن الهاجري برأسه نحو مرمى الهلال لتجد الحارس خالد شراحيلي الذي تصدى لها.

وواصل النجوم خطورته وسنحت هجمة خطيرة لمهاجمه أيمن الهاجري حينما سدد كرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس خالد شراحيلي.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الهلال ونجح لاعبه البرازيلي في تأكيد تفوق الهلال حينما سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 حينما تلقى تمريرة متقنة من زميله المهاجم ناصر الشمراني ليضع المرك في شباك النجوم.

وواصل الهلال أفضليته وكاد مهاجمه ناصر الشمراني أن يسجل الهدف الثالث حينما تلقى تمريرة رأسية من زميله المدافع أحمد شراحيلي ليسدد الكرة ويتصدى لها الحارس علي جابر بصعوبة.

وهدأت المباراة في الربع ساعة الأخيرة الى أطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة وتأهل الهلال لمواجهة الفائز من مواجهة الخليج والمجزل في الدور ربع النهائي.

