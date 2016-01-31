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هامبورغ يضم نبيل بهوي حتى 2018

المصدر: العربية.نت
صورة من صفحة هامبورغ على "تويتر"
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استغل هامبورغ الألماني الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية وضم السويدي نبيل بهوي إلى صفوفه حتى صيف 2018 ، بعد يوم واحد من انتهاء علاقة الأخير بأهلي جدة.

وكان بهوي قد اشترى ما تبقى من عقده مع أهلي جدة، لتنتهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين عقب تسجيل البرازيلي ماركينيو بدلاً منه وتحويل بهوي إلى لاعب استثمار.

وتعاقد أهلي جدة مع اللاعب السويدي قادماً من مواطنه أيك لمدة موسمين، لكن اللاعب الذي لم يشارك في 372 دقيقة في القسم الأول من دوري جميل دون صناعة أو تسجيل، فشل بوضع بصمة له مع وصيف الدوري السعودي.

كلمات دالّة

#الأهلي, #نبيل بهوي, #ماركينيو

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