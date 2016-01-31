خالد شراحيلي: واجهنا خصماً لا نعرفه

أكد خالد شراحيلي حارس الهلال أن فريق النجوم كان فريقا مبهما لفريقه قبل لقاء دور الستة عشر بكأس خادم الحرمين الشريفين الذي حقق به الأزرق الفوز عن طريق إدواردو.

و قال شراحيلي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "لقد كانت مباراة صعبة فقد كنا نلاقي فريقا مبهما لم نكن نعرف عنه اي شيء قبل اللقاء". و اضاف "تمكننا من التعامل مع المباراة و تحقيق الفوز في نهاية المطاف و الوصول للدور المقبل".

وأردف "دخلنا اللقاء و لم نكن نعرف كيف يلعب المنافس و لكننا استطعنا تسجيل هدف، و استحوذنا على الكرة و سجلنا الثاني بعد الاستراحة".