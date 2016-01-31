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خالد شراحيلي: واجهنا خصماً لا نعرفه

المصدر: العربية.نت
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أكد خالد شراحيلي حارس الهلال أن فريق النجوم كان فريقا مبهما لفريقه قبل لقاء دور الستة عشر بكأس خادم الحرمين الشريفين الذي حقق به الأزرق الفوز عن طريق إدواردو.

و قال شراحيلي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "لقد كانت مباراة صعبة فقد كنا نلاقي فريقا مبهما لم نكن نعرف عنه اي شيء قبل اللقاء". و اضاف "تمكننا من التعامل مع المباراة و تحقيق الفوز في نهاية المطاف و الوصول للدور المقبل".

وأردف "دخلنا اللقاء و لم نكن نعرف كيف يلعب المنافس و لكننا استطعنا تسجيل هدف، و استحوذنا على الكرة و سجلنا الثاني بعد الاستراحة".

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#خالد شراحيلي, #الهلال, #النجوم

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