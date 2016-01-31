أحمد عسيري: اتحاد جدة ينقصه التكاتف

المصدر: الرياض - د ب أ

أكد أحمد عسيري، مدافع فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أن فريقه ينقصه تكاتف الجميع من أجل إسعاد الجماهير.

وقال عسيري، في تصريحات تلفزيونية: "عودة المدرب الروماني فيكتور بيتوركا غيرت الكثير وكنا بحاجة إليها، وسنقدم كل ما لدينا لنسعد جماهير نادي الاتحاد".

وتابع: "أرى أن الفريق ينقصه أن نؤدي ما علينا كلاعبين، ويجب أن يتكاتف الجميع لكي تفرح جماهير النادي".

وجدد عسيري تعاقده مع العميد، في وقت سابق من هذا الأسبوع لمدة أربعة أعوام.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب جدول دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، برصيد 29 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال، صاحب الصدارة.