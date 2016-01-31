كانافارو: مايغا أشعرني بالسعادة

أعرب الإيطالي فابيو كانافارو مدرب النصر عن عدم رضاه عن أداء لاعبيه خلال لقاء الفريق أمام الشعلة في كأس الملك، مشيداً بالوقت ذاته بالمهاجم المالي موديبو مايغا الذي أحرز هدفي الأصفر في المباراة.

وقال كانافارو في تصريحات عقب المباراة "لست راضيا اليوم عن مستوى الفريق .. لدينا الافضل لنقدمه ". وأضاف " انا اتألم عندما تهتز شباكنا بأي هدف. اليوم لست سعيدا جدا بالمستوى، ولكني سعيد لأن موديبو مايجا سجل هدفين"

وعلى صعيد آخر، قررت إدارة الشعلة مكافأة الفريق براتب شهر عقب المستوى الذي ظهر به الفريق أمام النصر وخسارته بهدف مقابل هدفين.

