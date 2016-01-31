مايغا يقود النصر لتخطي الشعلة

قاد المالي موديب, مايغا مهاجم النصر فريقه إلى وصول فريقه إلى الدور ربع النهائي لكأس الملك بعد تسجيله هدفي الفوز في مرمى الشعلة في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وبدأ النصر بهجوم مكثف على مرمى الشعلة ونجح مهاجمه المالي موديبا مايغا من افتتاح التسجيل بعد مرور أربع دقائق فقط بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس سعيد الحربي.

واضطر الايطالي كانافارو إلى إجراء أول تغييراته بعد مرور 13 حينما أخرج لاعبه المصاب عوض خميس وأدخل جمعان الدوسري.

وتراجع أداء النصر ليبادر الشعلة بالهجوم بحثاً عن هدف التعادل الذي كاد أن يتحقق حينما سدد لاعبه محمد عطية كرةً قوية داخل منطقة الجزاء لتجد الحارس عبدالله العنزي بصعوبة.

‏‫وواصل الشعلة محاولاته وكاد لاعبه مسفر البيشي أن يسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فهد السبيعي ليسدد الكرة ويتصدى لها الحارس عبدالله العنزي بصعوبة.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة كثيراً خاصة من النصر الذي فشل في الوصول إلى مرمى الشعلة خلال العشرين دقيقة الأولى مع محاولات خجولة من لاعبي الشعلة.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 78 والتي شهدت تسجيل هدفه الثاني عن طريق مهاجمه مايغا الذي تلقى كرةً من منتصف الملعب وراوغ ثلاثة من مدافعي الشعلة وسدد الكرة قوية من خارج منطقة الحزاء سكنت شباك الحارس سعيد الحربي.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن لاعب الشعلة محمد عطية من تسجيل هدف فريقه الأول حينما استغل خروج حارس النصر عبدالله العنزي الخاطئ ليسدد الكرة في الشباك.

وسيلعب النصر في الدور ربع النهائي خارج ملعبه أمام الفائز من مواجهة العروبة والجيل التي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

