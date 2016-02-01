أهلي جدة يحبط مفاجأة ضمك ويتأهل إلى ربع النهائي

تأهل الأهلي لدور الثمانية بكأس الملك اثر تغلبه على ضمك 2 / 1 الاثنين في دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم الأهلي بهدف سجله إسلام سراج في الدقيقة 37 وبعدها بدقيقة فشل ماركينيو في إضافة الهدف الثاني عندما أضاع ضربة جزاء لينتهي الشوط الاول بتقدم الأهلي 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني أحرز عبد الفاضل سنون هدف التعادل لضمك في الدقيقة 52 لكن معتز هوساوي أضاف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 65 من ضربة جزاء.

وضغط ضمك في العشر دقائق الاولى من المباراة، في الوقت الذي ظهر فيه الاهلي غير متجانس ليفرض ضمك سيطرته على اللعب في هذه الفترة بل كاد أن يحرز هدفا في الدقيقة الثامنة عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي الاهلي استلمها معلوي صالح ووضعها داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

وبعد مرور العشر دقائق الاولى دخل الأهلي أجواء المباراة وفرض سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى ضمك الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على الهجمات المرتدة.

وأنقذ حاتم الببلاوي فريقه، ضمك، من هدف محقق في الدقيقة 28 عندما بعدما لعب مصطفى بصاص كرة عرضية داخل منطقة جزاء ضمك لكن الببلاوي تمكن من اخراج الكرة قبل أن تصل للمرمى.

استمرت محاولات الاهلي بحثا عن احراز الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 37 عندما لعب مصطفى بصاص كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى قابلها إسلام سراج بباطن القدم في منتصف المرمى ليعلن عن تقدم الأهلي.

لم تمر سوى دقيقة واحدة حتى احتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة فريق الأهلي بعدما قام عوض زايد بعرقلة إسلام سراج لاعب الاهلي داخل منطقة جزاء ضمك لكن ماركينيو فشل في تحوليها لهدف ثان بعدما أطاح بالكرة فوق العارضة.

استمرت محاولات الأهلي بحثا عن إضافة هدف ثان لكن الحكم اطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي على ضمك 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني ، أصبحت المباراة سجالا حيث سعى الأهلي لإحراز هدف ثان فيما حاول فريق ضمك احراز هدف التعادل.

وفي الدقيقة 49 سدد ماركينيو لاعب الأهلي الكرة من على حدود منطقة جزاء ضمك لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بعدها بدقيقة انطلق عبد الفضيل مهاجم ضمك بالكرة حتى دخل منطقة جزاء الاهلي وسدد كرة ضعيفة أنقذها عبد الله المعيوف.

ولم تمر بعد هذه الهجمة سوى دقيقة واحدة حتى تمكن عبد الفاضل سنون من احراز هدف التعادل لضمك عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها عبد الفاضل بقدمه داخل مرمى الأهلي.

كثف الأهلي من هجماته بعد الهدف في محاولة لاستعادة التقدم من جديد وفي الدقيقة 63 احتسب الحكم ضربة جزاء ثانية للأهلي عندما مرر مصطفى بصاص الكرة لماركينيو الذي سددها مباشرة لكنها اصطدمت بيد صادق حجي مدافع ضمك داخل منطقة الجزاء لينجح معتز هوساوي في تحوليها لهدف ثان في الدقيقة .65

وانحصر اللعب في وسط الملعب بعد الهدف الثاني للأهلي لتمر الدقائق المتبقية دون أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ،معلنا فوز الأهلي 2 / .1