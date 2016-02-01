اتحاد جدة الأكثر اعتماداً على لاعبي الفئات السنية

يضع المهتمون بكرة القدم معايير البطولات والإدارة المالية مضافاً إليها تخريج اللاعبين من مراكز التكوين إلى الفريق الأول، كمقاييس لنجاح أي فريق في بطولات كرة القدم العالمية، وهو الأمر الذي ميّز أرسنال اللندني على نظرائه في الدوري الإنجليزي، قبل أن تخطو أندية إنجليزية حذوه، وأبرزها ساوثهامبتون الذي قدم مجموعة من لاعبيه لأندية الدوري الممتاز.

وفي إسبانيا، يبرز برشلونة بطل الدوري الإسباني وأوروبا الذي تحتوي صفوفه على 12 لاعباً خرجهم من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، وأبرزهم ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وجيرارد بيكيه، فيما يضم ريال مدريد، غريمه التقليدي، 5 لاعبين فقط أبرزهم خيسي وداني كارفخال.

وفي إنجلترا لا يملك تشيلسي في صفوفه سوى لاعبين فقط من الذين بدأوا مشوارهم الرياضي في فئاته السنية، وهم القائد جون تيري والناشئ بلاكمان، أما مانشستر سيتي فلا يملك سوى النيجيري كليتشي إلهانتشينو فقط، وذلك بسبب سياسة الصرف العالي الذي تنتهجه إدارة مانشستر سيتي، ومع ذلك بات "المواطنون" مهتمين بتكوين اللاعبين الشباب وخرجوا حتى الآن لاعباً واحداً وهو النيجيري كليتشي إلهانتشينو الذي يشارك في صفوف الفريق الأول ببطولة الدوري الإنجليزي.

على الصعيد المحلي، يملك أهلي جدة أكاديمية شهيرة لتخريج لاعبين من الفئات السنية وضخهم إلى الفريق الأول، لكن قائمة لاعبيه الذين شاركوا في ما مضى من مباريات دورية حتى الآن وعددها 14 مباراة، لا تضم سوى 7 لاعبين ممن لعبوا في فئاته السنية، وهم ياسر المسيليم الذي أحضره النادي ناشئاً مع زميله تيسير الجاسم من هجر، أما مصطفى بصاص ومحمد آل فتيل ومعتز هوساوي ووليد باخشوين ومنصور الحربي فهم من مخرجات الأكاديمية.

ولم يمثل النصر دوريا هذا الموسم سوى 8 لاعبين ممن سبق لهم التواجد في فئاته السنية، وهم شايع شراحيلي وعبدالله العنزي وأيمن فتيني وعصام القرني وعبدالله مادو ومتعب شراحيلي وإبراهيم غالب، وكان معهم مصعب العتيبي الذي لعب أول مباراة دورية أمام هجر قبل أن يرحل معاراً إلى الخليج.

ويملك الهلال رقماً كبيراً من اللاعبين الذين خرجتهم فئاته السنية، وصلوا إلى 11 لاعباً، وهم عبدالله السديري وأحمد شراحيلي وعبدالله الزوري ومحمد الشلهوب وعبدالعزيز الدوسري وسالم الدوسري ونواف العابد ومحمد القرني وخالد كعبي وسلمان الفرج ومحمد البريك، فيما أحضر خالد شراحيلي الأول لنادي سدوس في 2005.

أما اتحاد جدة فهو صاحب الأكبر بين الأندية برصيد 12 لاعباً، يتقدمهم محمد نور وعبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن الغامدي وأحمد عسيري وفهد المولد وجمال باجندوح وقصي الخيبري وزياد الصحفي وفواز القرني وحمد المنتشري ومحمد قاسم ومحمد أبو سبعان الذي حضر من فريق درجة الشباب بنادي هجر.

ولعب في صفوف الشباب 11 لاعباً ممن خرجوا من فئاته السنية، وهم وليد عبدالله ومحمد العويس وحسن معاذ وصالح القميزي وعبدالرحمن خيرالله وعبدالله السبيعي وعبدالوهاب جعفر وبدر السليطين وعبدالمجيد الصليهم وسعيد الدوسري وعبدالعزيز البيشي، بينما اشترى عقد عبدالله الأسطا من الرائد كلاعب في الفريق الأول.