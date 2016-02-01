المعيوف: ضمك يستحق الصعود.. وحققنا الأهم

أكد عبدالله المعيوف، حامي عرين أهلي جدة، أن فريقه حقق فوزا ثمينا أمام مضيفه الصعب ضمك، أحد أندية الدرجة الأولى، ضمن مواجهات دور الستة عشر من مسابقة كأس الملك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فريقه الأخضر حقق الأهم وهو التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

وقال العائد للذود عن شباك النادي الجداوي في حديث خاص لـ"العربية.نت": "واجهنا خصما عنيدا وصعبا للغاية، فريق ضمك قدم كرة رائعة وسريعة، لاعبوه منسجمون كليا مع بعضهم البعض، بكل صراحة أود القول أنه فريق أبهر الجميع ويستحق الإشادة".

وأردف: "ضمك شاطرنا المباراة حتى صافرة النهاية، كان فوزا شاقا وثمينا في الوقت نفسه، لكن الأهم في مثل هذه المواجهات هو الفوز، والتأهل للأدوار المقبلة من المسابقة".

وعن مضيفهم ضمك الذي قدم مستويات فنية رائعة، زاد المعيوف: "فريق يمتلك لاعبين مميزين جدا، إذا أستمر على تقديمه مستويات كهذه، حتما سيظفر على إحدى بطاقات الصعود لدوري الكبار، وسيكون من الفرق صعبة المراس والعنيدة بين الكبار خلال الموسم المقبل".

وكان المعيوف عنصراً هاماً في تشكيلة السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للأهلي خلال الموسم الماضي، وأنهى الدوري بلا خسارة، كما ساهم رفقة زملائه بتحقيق كأس ولي العهد أمام الهلال.