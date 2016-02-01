رئيس النصر: لا يمكننا المنافسة على دوري أبطال آسيا

قلل الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر من قدرة فريقه أو الأندية السعودية الأخرى على المنافسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بسبب الأزمة المالية التي تعصف بخزائن الأندية، مقارنة بالمبالغ العالية التي يقدمها المنافسون في ذات البطولة.

وقال الأمير فيصل بن تركي في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام الشعلة فريقه لا يمكنه المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا العام. وأضاف :"لنتحدث بصراحة، الأهلي الإماراتي تعاقد مع موسى سو بـ17 مليون يورو، فكيف ننافس ؟!".

وكانت قرعة دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع النصر بطل الدوري السعودي في المجموعة الثانية رفقة ذوب آهن الإيراني ولخويا القطري والفائز من الملحق بين بونيودكور الأوزبكي والشباب الإماراتي.





