الإعلان عن نتائج التحقيق بقضية المولد الأسبوع القادم

أكد طلال آل الشيخ، رئيس اللجنة الإعلامية باتحاد القدم السعودي، أن تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق التي توصلت إليها اللجنة المشكلة بقضية سعيد المولد عائد إلى رغبة اتحاد القدم أن يطلع الأمير عبدالله بن مساعد عليها، مشيراً إلى أن إعلان نتائج التحقيق سيكون خلال الأسبوع القادم.

وقال آل الشيخ لـ"العربية.نت": بالفعل أنهت اللجنة أعمالها قبل فترة، وملف القضية جاهز تماماً، لكن السبب الرئيس الذي أجل الإعلان عن نتائجها هو رغبة أحمد عيد رئيس اتحاد القدم بإطلاع الأمير عبدالله بن مساعد عليها، كون القضية حولت إلى الاتحاد من قبل الرئاسة العامة، وبعد ذلك ستصدر القرارات".

وزاد رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد السعودي: سيجتمع الأمير عبدالله بن مساعد مع أحمد عيد خلال الأسبوع القادم، وبعد ذلك سيتم إعلان نتائج التحقيق".

وتعود فصول قضية الشكوى المرفوعة من أهلي جدة إلى 19 أكتوبر عندما أعلن اتحاد القدم تعيين صالح الخضر، رئيس لجنة الانضباط السابق رئيساً للجنة التحقيق المشكلة لدراسة قضية سعيد المولد الذي وقع لسبورتينغ فارنزي البرتغالي شهر يوليو الماضي، بعدما أبرم عقدين أواخر 2014 مع الاتحاد والأهلي.

ورغم تأكيد أحمد عيد، رئيس اتحاد القدم عبر برنامج "كورة" أن الرئيس العام سيستلم قرار لجنة التحقيق يوم 25 يناير الماضي، إلا أن ذلك الأمر لم يتم، وسط تساؤلات أهلاوية أدلى بها عبدالله بترجي نائب الرئيس الذي طالب عبر تصريح في جريدة الرياضية بسرعة اتخاذ القرار حول ما أسماه الخطاب التحريضي المرسل إلى فيفا.