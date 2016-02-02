السبيعي: شراحيلي لم يلتزم.. واللاعب: المفاوض استقال

أعاد الشباب لاعبه السابق سند شراحيلي إلى صفوف الفريق كلاعب هاو بعدما انتهى عقده مع فريق الرائد، ليلعب بصفوف الفريق العاصمي حتى نهاية الموسم الجاري.



وقال عبدالله السبيعي المدير التنفيذي لنادي الرائد أن شراحيلي لم يلتزم بالكلمة التي منحهم إياها، وزاد لـ"العربية.نت" : اتفق شراحيلي مع الشرفي عبدالعزيز التويجري لتجديد عقده حتى نهاية الموسم بذات المميزات، وجهز مدير الاحتراف العقد الجديد لكن سند لم يوقع عليها وكان يؤجل ذلك. وأتبع: اختلافنا مع سند شراحيلي أدبياً، كون النادي عالجه في أسبيتار، ولم يلعب بعد إصابته التي تعرض لها سوى مباراة الشباب وبعدها رحل.

ورد سند شراحيلي على ما ساقه السبيعي وقال: بالفعل اتفقت مع الرائديين على التجديد، وتحديداً عبداللطيف الخضير وعبدالعزيز التويجري، لكنهما استقالا بعد ذلك، وحينها كان الجميع مشغولاً بإقالة المدرب، وبعد المباراة التي جمعت الرائد بالشباب وردتني اتصالات من الجانب الشبابي ووافقت على العودة علماً بأني لم أغب عن تدريبات الرائد وحتى حضرت التمرين الصباحي في اليوم الذي تلى نهاية عقدي.

وعن العلاج في قطر، أجاب شراحيلي: أنا أصبت وأنا لاعب رائدي، وليس من المنطق أن تنهي أي إدارة عقد كل لاعب مصاب، العلاج على حساب النادي أمر طبيعي وأنا لم أدخر أي جهد لخدمة الرائد ولا زلت أتواصل وأقدرهم منسوبين وجماهير.

وبدأ شراحيلي مسيرته الرياضية بقميص الشباب، ولعب في صفوف الفريق الأول منذ 2008، لكنه رحل إلى الاتفاق مطلع 2012 وبقي في صفوفه لمدة عام قبل أن ينتقل إلى التعاون في ديسمبر 2012، وبقي في صفوفه حتى مطلع العام الماضي لينضم إلى الرائد ويبقى في صفوفه موسماً.



