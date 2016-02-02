لجنة الانضباط تعاقب جبرين النصر ورافينيا الشباب

أوقفت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي كلاً من عبدالعزيز الجبرين لاعب النصر، ورافينيا مهاجم الشباب 4 مباريات رسمية، وتغريمهما 20 ألف ريال في قرارين غير قابلين للاستئناف، وذلك بعدما بدر منهما في مباراتي كأس الملك أمام الشعلة والرائد.

وقالت لجنة الانضباط في خبر صحافي أن الجبرين قام بسلوك مشين تجاه أحد لاعبي فريق الشعلة في مباراة ثمن نهائي كأس الملك مطلع الأسبوع الجاري وفقاً للتسجيل المرئي، وبناء على ذلك تم إيقافه مباراتين رسميتين وتغريمه 10 الآف ريال، أما البرازيلي رافينيا فقالت اللجنة إنه ارتكب سلوكا مشينا تجاه لاعب الرائد، اعتماداً على التسجيل المرئي، وتم إيقافه مباراتين رسميتين مع تغريمه 10 الآف ريال.