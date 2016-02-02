لجنة المسابقات تحدد مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس الملك

حددت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي مواعيد إقامة باقي مباريات ثمن نهائي كأس الملك على مدار 11 يوماً تبدأ في السابع من الشهر المقبل وتنتهي يوم 18 مارس.

وتبدأ المباريات المتبقية يوم 7 مارس بلقاء العروبة والجيل على ملعب الأول في الجوف، وبعده بيوم يرحل الباطن إلى الرس لمواجهة الحزم، وفي ذات اليوم يلتقي الاتحاد مع الوحدة على ملعب الملك عبدالله بجدة.

ويواجه الشباب نظيره الرائد على استاد الأمير فيصل بن فهد يوم 17 مارس، وختام مباريات الدور يكون بلقاء الخليج والمجزل على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر.