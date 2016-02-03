التعاون يشتكي موظف بنك سرّب حوالة الحكام الأجانب

رفعت إدارة التعاون شكوى لدى الإدارة الأقليمية لبنك الرياض تتهم فيها أحد موظفيه بتصوير معاملة بنكية للنادي تتمثل بدفع تكاليف حكام أجانب لقيادة مباراة فريقها أمام الهلال دوريا.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" أن إدارة التعاون اعتبرت ما قام به الموظف عدم التزام وإفشاء أسرار تختص بحوالة بنكية سرية، بعدما انتشرت صورة المعاملة البنكية على وسائل إعلام غير رسمية، وتنشر "العربية.نت" صورة من الحوالة التي اتهم الموظف بتسريبها نقلاً عن وسائل التواصل الإجتماعي.

وجاء في الصورة المسربة قيام إدارة التعاون بدفع مبلغ 135 ألف ريال كتكاليف الحكام الأجانب الذي تنوي الاستعانة بهم عندما يستضيف فريقها نظيره الهلال في بريدة.

وكان محمد القاسم رئيس النادي القصيمي قد شن هجوماً على حكم مباراة فريقه أمام الهلال في كأس ولي العهد، والتي انتهت لمصلحة الأزرق بهدفين.







