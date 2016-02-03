الرائد يتعاقد مع مدرب أهلي جدة السابق

أعلن الرائد عن تعاقده مع المدرب الصربي أليكس أليتش لتدريب الفريق خلفاً للمقال تاكيس ليمونيس الذي انتهت علاقته بالنادي الأحمر بعد مباراة الشباب الأخيرة التي خسرها بهدف.

ووفقاً لحساب نادي الرائد على "تويتر" فإن الإدارة المكلفة برئاسة منصور الرسيني اتفقت مع أليكس أليتش الذي درب أهلي جدة مرتين في 2011 و 2013، وكانت الأولى خلفاً للصربي ميلوفان رايفيتش الذي قدم استقالته وقاد حينها أليتش أخضر الغربية إلى تحقيق كأس الملك على حساب غريمه الاتحاد بركلات الترجيح، والثانية بعد إقالة التشيكي كارل ياروليم وحل بالمركز الخامس بالدوري وخرج من كأس الملك بنصف النهائي على يد الشباب، لكنه أوصل الفريق إلى ربع نهائي كأس دوري أبطال آسيا.

