قادري: الأهلي لا يكتفي بالرقم القياسي.. يتطور للأفضل

أكد التونسي جلال قادري مدرب الخليج على ان فريقه سيخوض مواجهة الاهلي في المرحلة الخامسة عشر لبطولة الدوري السعودي من أجل تعزيز تقدم الفريق في سلم ترتيب المسابقة.



وأشار قدري إلى أنه يدرك صعوبة اللقاء لاسيما وأنها ستكون بضيافة الاهلي الذي ينافس على الدوري والمتسلح بعاملي الارض والجمهور .



وقال قادري "استعدادات فريقي كما هي في المباريات السابقة والحمد لله فإن الخليج يتطور فنياً ويكتسب الخبرة من مباراة لأخرى ".



وأضاف "لاشك إن مواجهة فريق قوي كالأهلي صعبة جداً فهو لم يخسر في 47 مباراة ماضية كما انه يتطور للافضل ويعود ذلك للاستقرار الفني ولتدعيم صفوفهم بلاعبين مميزين كان آخرهم ماركينيو ولكن ثقتي كبيرة بلاعبي الفريق بأن يظهروا بمستوى مميز وان يحققوا نتيجة إيجابية بإذن الله ".



وحول اللاعبين الذين سيفتقدهم الخليج خلال مواجهة الاهلي كشف قادري بان الاردني إبراهيم الزواهرة لن يشارك بسبب الايقاف الى جانب هتان باهبري وعلي اللاجامي بداعي الاصابة.



وأوضح مدرب الخليج "إن الزواهرة غير محظوظ في مواجهتي الاهلي حيث لم يشارك في الدور الاول ايضاً بسبب الايقاف ولكن لدينا حسام الجدعاني الذي يعتبر البديل الاجهز فيما اتخذنا في الجهاز الفني وبالاتفاق مع الجهاز الطبي بعدم المجازفة بهتان حتى لاتتفاقم الاصابة حيث لدينا ايضاً مباريات مقبلة مهمة اما علي اللاجامي فهو للتو عائد من الاصابة وبالتأكيد ثقتي كبيرة في البدلاء بان يقدموا مباراة كبيرة مع زملائهم ".



ويحتل الخليج المركز التاسع في ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة من أربعة انتصارات وسبعة تعادلات وثلاث هزائم.

