دوري جميل: النصر والاتحاد في مواجهة القادسية والرائد

يسعى فريقا النصر والاتحاد إلى مواصلة انتصاراتهما حينما يستضيفان القادسية والرائد في افتتاح المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يبحث النصر عن انتصاره الرابع على التوالي بانطلاقته الجديدة بعد فترة التوقف التي امتدت لشهر بسبب مشاركة المنتخب الاولمبي في نهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد ريو 2016 حينما يواجه القادسية.

ونجح النصر في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها كثيراً في القسم الأول بفوزه على فريقي الدرعية والشعلة في كأس الملك وانتصاره على هجر في المرحلة السابقة ليرفع رصيده الى 21 نقطة متقدماً الى المركز السادس.

وسيواجه الايطالي كانافارو مدرب النصر مشكلة في مركز المحور لعدم استفادته من الثنائي عبدالعزيز الجبرين الموقوف مباراتين من لجنة الانضباط لسوء سلوكه مع أحد لاعبي الشعلة في كأس الملك بالاضافة الى عوض خميس الذي خرج مصاباً في ذات المباراة.

وسيكون بإمكان كانافارو الاستعانة باللاعب شايع شراحيلي العائد من الاصابة ليشارك بجانب إبراهيم غالب في وسط الملعب الدفاعي.

وفي المقابل يأمل القادسية في تحقيق ثلاث نقاط تبعده عن مناطق الخطر لاسيما وأنه يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن صراع الهبوط اذ يحتل المركز 11 برصيد 11.

وقررت إدارة القادسية إقالة المدرب البرازيلي ألكسندر جالو بعد خسارة الفريق أمام الفيصلي 1-صفر في المرحلة السابقة وعينت المدرب الوطني محمد الدوسري مؤقتاً لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وكانت ادارة القادسية قد تعاقدت مع جالو في اكتوبر الماضي خلفاً للتونسي المقال جميل بلقاسم الذي قاد الفريق خلال 6 أشهر فقط

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته بقيادة مدربه الروماني بيتوركا حينما يستضيف الرائد الجريح.

وحقق الاتحاد ثلاث انتصارات بقيادة بيتوركا كانت على حساب التعاون 4-1 ونجران 1-صفر في الدوري وعلى الرياض 4-صفر في كأس الملك.

ويأمل الاتحاد في تحقيق ثلاث نقاط تبقي حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الدوري إذ يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل ستكون مهمة الرائد صعبة للغاية كونه سيواجه الاتحاد المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

ويعيش الرائد أوضاعاً فنية سيئة إذ يحتل الفريق المركز 12 برصبد 10 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن نجران صاحب المركز قبل الأخير.

وأقالت إدارة الرائد اليوناني ليمونيس مدرب الفريق بعد الخسارة من الشباب في المرحلة السابقة وأكدت بأن الاقالة بسبب عدم تغير النتائج السيئة التي لازمت الفريق هذا الموسم.

وكانت ادارة الرائد قد تعاقدت مع ليمونيس بديلاً للجزائري عبدالقادر عمراني الذي أقيل بعد مرور المرحلتين الأولى والثانية والتي خسرها الفريق أمام الشباب والاتحاد.



وفي شهر فبراير تميل الكفة لمصلحة النصر والرائد على حساب غريميهما، حيث لعب النصر والقادسية 4 مباريات في شهر فبراير تغلب الأصفر بها كلها ابتداءً من مواجهتهما في فبراير 1997 والتي انتهت نصراوية 2-1، و3-0 في فبراير 2001، و5-1 في مباراة كأس ولي العهد 2011،.

أما في مباريات الاتحاد والرائد، فتواجها في فبراير 1996 وانتهت سلبيةـ وفاز الأصفر 3-1 في مباراة بكأس ولي العهد 2009 قبل أن يحقق الرائد الفوز على غريمه دوريا 2-0 في فبراير 2012، وفي فبراير 2014 فاز الرائد على الاتحاد 2-1 ضمن مباريات دوري جميل.





