عقوبات "الانضباط" : 945 ألف ريال.. وإيقاف 42 مباراة

مع وصول الموسم السعودي إلى منتصفه، دفعت أندية دوري جميل 945 ألف ريال كعقوبات انضباطية، وفقدت لاعبيها أو إدارييها في 42 مباراة محلية، فيما يعتبر أهلي جدة النادي الذي دفع أكبر رقم من بين الأندية بواقع 465 ألف ريال، والنصر أكثر فريق فقد لاعبيه في المباريات بسبب إيقافهم من قبل لجنة الانضباط.

ودفع أهلي جدة 15 ألف ريال نظير امتناع عمر السومة عن الحضور إلى منطقة "فلاش انترفيو"، و10 الآف عن ذات اللاعب بسبب أحداث مباراة الفيصلي وتم حرمانه من المشاركة مع الفريق في مباراتين، و100 ألف ريال عقوبة رمي العبوات البلاستيكية على أرض الملعب في مباراة الفيصلي الدورية، و300 ألف ريال على سالم الأحمدي، مدير المركز الإعلامي بسبب تصريحاته لبرنامج في المرمى، وأخيراً حسين المقهوي الذي أوقف مباراة رسمية و40 ألف ريال.

النصر جاء ثانياً بدفعه 140 ألف ريال وإيقاف لاعبيه 14 مباراة كأكبر رقم، جاء الجزء الأكبر منها بعد نهاية الموسم الماضي بإيقاف لاعبيه حسين عبدالغني ومحمد عيد وحسن الراهب 12 مباراة نصفها عقوبة للأول و110 الآف كغرامة، وتمت معاقبته بدفع 10 الآف ريال نظير حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في المباراة التي جمعته بالرائد، وأخيراً إيقاف عبدالعزيز الجبرين مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

اتحاد جدة دفع 125 ألف ريال، 100 منها كانت بسبب إلقاء جماهيره العبوات البلاستيكية تغبيراً عن غضبهم على خسارة الديربي أمام الأهلي 3-0، وتغريم عبدالرحمن الغامدي 15 ألف بسبب عدم حضوره لمنطقة "فلاش إنترفيو" ومعاقبة أسامة المولد بدفع 10 الآف ريال بسبب دخوله أرض الملعب عقب نهاية مباراة الهلال واسمه غير مدون في الكشف الخاص بفريقه.

الهلال دفع هذا الموسم 40 ألف ريال، 30 منها كانت على ناصر الشمراني، المرة الأولى بسبب أحداث نهائي كأس الملك وتم إيقافه 4 مباريات، والثانية دخوله إلى أرض الملعب واسمه غير مدون بالكشف بغرامة قدرها 10 الآف ريال، أما ديغاو فتمت معاقبته بالإيقاف مباراتين ودفع 10 الآف ريال.

وتغرم أبيل كامارا لاعب الفيصلي 40 ألف ريال، وإيقافه مباراة واحدة، أما هجر فدفع 30 ألف ريال أكثر من نصفها عن الصربي نيمانيا و10 الآف ريال محمد الصيعري مع إيقافهما 8 مباريات مناصفة بينهما.

ودفع نجران 45 ألف ريال كعقوبات انضباطية على معن خضري الذي امتنع عن الحضور لإجراء لقاء سريع وتسبب بتغريمه 15 ألف ريال، و20 ريال على إبراهيم هزازي وإيقافه 4 مباريات، و10 الآف بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في مباراة التعاون الدورية.

ودفع القادسية 20 ألف ريال تمثل العقوبة المفروضة على عبدالله بادغيش نائب رئيسه الذي حرم من مرافقة الفريق 4 مباريات رسمية، ودفع الشباب 40 ألف ريال عن كنعان الكنعاني الذي اتهمته إدارة النصر بالإساءة وحٌرم بسبب ذلك من مرافقة الفريق 4 مباريات.

