أحمد عيد: لم أعد أفكر بالترشح لولاية ثانية

أكد أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن فرصة خوض الانتخابات القادمة لرئاسة الاتحاد نهاية العام الجاري بالنسبة له تضاءلت كثيرا ،موضحا أن ترك الفرصة للآخرين يمثل منهجا حضاريا لاستمرار تدفق المخرجات الكروية التي يأملها الجميع.

وقال عيد في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سأكون واضحا وصريحا لقد افتقدت فرصة التفكير الجدي بالترشح لولاية ثانية لمجلس إدارة اتحاد الكرة وتضاءل حجم الاهتمام بهذا الامر جدا وأنا مؤمن بحق الاخرين بالترشح واعطائهم الفرصة بكل حضارية شرط أن تكون خبراتهم وإلمامهم العملي متوفر للمضي قدما بصنع النجاحات بدعم الجميع ".

وأضاف "تركيزي الآن على مواصلة النقلات التطويرية للعبة عبر بناء قاعدة اللاعبين من سن الثامنة حتى الثامنة عشر وزيادة مداخيل الأندية وخاصة الدرجة الأولى والثانية والثالثة ورفع مستوى الاهتمام بالمدرب الوطني من خلال استراتيجة تدريب وتعليم واضحة ".

وأشار عيد لـ(د.ب.ا) أن اتحاد اللعبة يدرس حاليا تنفيذ برنامج تراخيص اندية المحترفين الصادرة من الاتحاد وهي تماثل الرخص الدولية والآسيوية بغية الوصول لمعدلات مثالية للعمل الاحترافي الفني والاداري ، موضحا " نعمل على وضع اللمسات الأخيرة لاشتراطات الرخص للأندية بدوري المحترفين المحلية وذلك للاسهام بدور تطويري لها ".

وأبدى عيد سعادته الكبيرة بحصول المنتخب السعودي الأول على المركز 55 عالميا بحسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لشهر فبراير الحالي الذي اعلن اليوم كأفضل مركز دولي منذ العام .2009

وتابع عيد "أنا سعيد جدا بأن الكرة السعودية عادت لتوهجها الدولي الذي لاشك أنه نتاج العمل الجماعي والرؤية الواضحة فقد عملنا على استقطاب احد أفضل المدربين بالعالم وهو الهولندي مارفيك وارتفع الحس الاحترافي للاعبين وحصدنا النجاح ولله الحمد والطموح لن يتوقف فقد وعدت قبل فوزي برئاسة الاتحاد أن يكون المنتخب السعودي ضمن أفضل اربعين منتخبا بالعالم وسنواصل العمل الجماعي بجهود الجميع اندية ولاعبين ومدربين لتحقيق ذلك واليوم أنا وكل الغيورين على الكرة السعودية سعداء والطموح لن يتوقف".

وتقدم المنتخب السعودي 20 مركزاً في التصنيف الأخير لفيفا عن شهر كانون ثان/ يناير الماضي، حيث كان في المركز (75)، محققاً بذلك أعلى مركز منذ ست سنوات وثمانية أشهر.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الثالث بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرها منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية وخطف المركز الأول خليجيا.

وأوضح عيد أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء لجنة للأخلاق بجسد اتحاد الكرة قائلا" نحن بحاجة للجنة الأخلاق التي تماثل نظيرتها بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحاجتنا ماسة لها كثيرا وسنعمل جاهدين على اقرارها وإن لم يسعفنا الوقت سننجز على الاقل الترتيبات لإطلاقها مع المجلس القادم للاتحاد".

ورفض عيد الدخول بنفق الردود الاعلامية بعد الاتهامات التي وجهها عضو مجلس الادارة سلمان القريني للاتحاد ،وقال " لدي اهتمامات أكبر وأعمق ولن أرد بل سأواصل العمل مع زملائي لتقديم الأفضل للكرة السعودية "

