أهلي جدة يضم إلى صفوفه كنبة الاتحاد

انضم ماجد كنبة، لاعب اتحاد جدة وقائد المنتخب الأولمبي السعودي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في جاره الأهلي كلاعب هاو، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الغربي.

وكتب النادي الأخضر، عبر صفحتة الرسمية في تويتر: "أنهت إدارة النادي إجراءات تسجيل قائد المنتخب الأولمبي ولاعب نادي الاتحاد ماجد كنبة كلاعب هاوٍ في كشوفات الفريق الأول".

وكان كنبة قد رفض العرض الاتحادي المقتضي بارتباطه في صفوف الفريق لخمس سنوات لقاء 500 ألف ريال سنوياً، بدلاً من 300 ألف ريال سنوياً التي كان يتقاضاها بعد توقيعه عقده الاحترافي الأول، لكنه تعرض إلى إصابة الرباط الصليبي مطلع العام الماضي.