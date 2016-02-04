اتحاد جدة يواصل انتصاراته ويكتسح الرائد بسداسية

واصل الاتحاد مسلسل انتصاراته في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد فوزه الكبير على ضيفه الرائد 6-2 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 15 من المسابقة التي شهدت عودة النصر إلى مسلسل اهدار النقاط بتعادله سلبياً أمام ضيفه القادسية.



وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" حقق الاتحاد فوزاً سهلاً على ضيفه الرائد ليواصل ملاحقته للمتصدر الهلال ووصيفه الأهلي.



وسجل أهداف الاتحاد عبدالرحمن الغامدي "18" والروماني سان مارتن "26" والفنزويلي ريفاس "29" وفهد المولد "37" والغاني مونتاري 90 ومختار فلاتة 90+2 وسجل هدفي الرائد لاعبه الارميني ماركوس بتزيني "45+1" و "90+4".



وبدأت المباراة سريعاً وتبادل الفريقان الهجمات التي بدأها الرائد بتسديدة قوية من لاعبه الارميني ماركوس بتزيني التي مرت بجانب مرمى الحارس عساف القرني.



ورد الاتحاد سريعاً حينما مرر لاعبه الروماني سان مارتن كرةً متقنة للمهاجم فهد المولد الذي فشل في ترويض الكرة لتذهب بعيداً عن مناطق الخطر.



وعند الدقيقة 18 افتتح مهاجم الاتحاد عبدالرحمن الغامدي الأهداف حينما تلقى تمريرة من الفنزويلي ريفاس وسدد الكرة في شباك الحارس فهد الشمري.



وكاد لاعب الاتحاد جمال باجندوح أن يعزز تقدم فريقه حينما حول عرضية الروماني سان مارتن بقدمه لتجد لاعب الرائد فارس العياف الذي أبعدها من على خطأ المرمى.



وعند الدقيقة 26 حصل الاتحاد على خطأ قريب من منطقة الجزاء الرائدية ليتصدى له الروماني سان مارتن ويسدد الكرة في مرمى الرائد.



وواصل الاتحاد هجومه ونجح هدافه الفنزويلي ريفاس بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 29 حينما أكمل تمريرة زميله فهد المولد في شباك الرائد.



ولم يتوقف المد الهجومي الاتحادي ونجح مهاجمه فهد المولد بتسجيل الهدف الرابع حينما تلقى تمريرة ذكيه من سان مارتن ليواجه حارس الرائد ويضع الكرة في المرمى.



وفي الوقت بدل الضائع سجل الارميني ماركوس بتزيني هدف الرائد الأول حينما تصدى حارس الاتحاد عساف القرني لتسديدة فهد الجهني لتعود إليه ويسددها بكرة مقصية في الشباك.



وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد سيطرته وكاد مهاجمه ريفاس أن يسجل الهدف الخامس حينما تلقى تمريرة من الروماني سان مارتن وسدد الكرة وجدت الحارس فهد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.



ورد الرائد سريعاً على هجمة الاتحاد حينما تلقى لاعبه الغيني اسماعيل بانجورا تمريرة من زميله فارس العياف ليسدد الكرة قوية لتصطدم بالقائم.



ولم يتوقف هجوم الاتحاد وكاد هدافه ريفاس أن يزيد غلته حينما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس فهد الشمري بصعوبة.



وعند الدقيقة 74 حرم حارس الاتحاد عساف القرني الرائد من تسجيل الهدف الثاني حينما تصدى لركلة الجزاء المسددة من المهاجم صالح الشهري.



وعند الدقيقة 90 سجل الغاني سولي مونتاري هدف الاتحاد الخامس حينما سدد كرة قوية في شباك الحارس فهد الشمري.



وبعد هدف الاتحاد الخامس بدقيقتين اختتم المهاجم البديل مختار فلاتة أهداف فريقه بتسجيله الهدف السادس.



وحصل الرائد على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ونجح لاعبه الارميني بتزيني بوضعها في الشباك.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 32 في المركز الثالث وبفارق خمس نقاط مؤقتا عن الهلال المتصدر، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط في المركز 12 مؤقتا.

