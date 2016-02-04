الأخضر يتقدم 20 مركزاً في تصنيف فيفا الشهري

حل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز 55 في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تصدر من خلاله المنتخب البلجيكي قائمة أفضل المنتخبات لشهر فبراير.

وتقدم الأخضر 20 مركزا عن مركزه السابق لشهر يناير، والذي حل فيه بالمركز 75 برصيد 571 نقطة، محققا الرقم الأكبر بين المنتخبات العالمية من حيث الارتقاء بالنقاط بحسب ما أورده الموقع الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما تصدر تقدم الأخضر السعودي في التصنيف الشهري، الواجهة الرئيسية لموقع الفيفا الى جانب المنتخب الفلسطيني الذي ارتقى الى المركز 110.

وقفز الأخضر السعودي الى المركز الثالث آسيويا، خلف منتخبي ايران صاحبة الترتيب (44) عالميا، وكوريا الجنوبية (53) ليتمكن الأخضر من تجاوز منتخبات كبيرة في مقدمتها اليابان (58) والإمارات العربية المتحدة (65) واستراليا (68).