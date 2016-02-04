القادسية يعيد نصر كانافارو إلى التعادلات

عاد النصر إلى مسلسل إهدار النقاط من جديد بعد تعادله السلبي أمام ضيفه القادسية على ستاد الملك فهد الدولي في افتتاح المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة بأفضلية نصراوية في الربع ساعه الأولى وكاد صانع ألعابه البولندي أدريان أن يفتتح التسجيل مبكراً بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من البرازيلي ماركينوس ليسدد الكرة قوية وتذهب بجانب المرمى.

ونجح القادسية بفرض سيطرته المطلقة على العشرين دقيقة الأخيرة وسط تراجع من لاعبي النصر الذين كثرة تمريراتهم الخاطئة.

وكاد البرازيلي فيتور جونيور لاعب القادسية أن يسجل هدف السبق عند الدقيقة 30 بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء لتجد الحارس عبدالله العنزي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل القادسية أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول لمهاجمه البرازيلي جاديسون سانتوس الذي حول عرضية زميله ياسين برناوي برأسه لتصل سهلة في أحضان العنزي.

وفي الشوط الثاني واصل القادسية خطورته وانحصر اللعب في ملعب النصر اللذين فشلوا في مجاراة ضيفهم خلال العشر دقائق الأولى.

وعند الدقيقة 55 كاد لاعب القادسية علي هزازي أن يباغت النصراويين بهدف مفاجئ حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها العنزي بصعوبة.

وفي الدقائق العشرين الأخيرة نشط النصر وبدأ بالوصول لمرمى القادسية وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه المالي مايغا حينما تلقى تمريرة من زميله خالد الغامدي وسدد الكرة ضعيفة ليمسك بها الحارس فيصل مسرحي.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه محمد السهلاوي هدفاً محققاً حينما تلقى عرضية متقنة من المالي مايغا وحول الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 80 سنحت فرصة ثمينة لمهاجم النصر محمد السهلاوي الذي تلقى تمريرة ذكية من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج المرمى.

وكثف النصر هجومه في الدقائق الأخيرة على مرمى القادسية اللذين نجح مدافعوه وحارسهم بالمحافظة على مرماهم ليطلق الحكم محمد النحيت صافرته معلناً نهاية المباراة.

وارتفع رصيد النصر إلى 22 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد القادسية إلى 12 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.

