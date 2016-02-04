كيف تقدم الأخضر على اليابان للمرة الأولى منذ 139 شهراً؟

شهد التصنيف الشهري الأخير الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقدم المنتخب السعودي على اليابان للمرة الأولى منذ يوليو 2004 بعد حلول الأخضر في المركز 55 عالمياً، متقدماً على اليابان بثلاثة مراكز بعد نهاية كأس آسيا التي أقيمت ذات العام في الصين.

وكان الأخضر يحتل المركز الـ21 عالمياً في تصنيف فيفا لشهر يوليو 2004 مقابل 24 لأبناء الساموراي، قبل أن يتقدم اليابانيون ويحافظوا على تقدمهم 139 شهراً.

ويفسر نعيم البكر، عضو لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي، تقدم الأخضر 20 مركزاً، ويقول لـ"العربية.نت": يعتمد التصنيف على آخر 4 أعوام، وليس المقصود بالأعوام الميلادية بل آخر 12 شهراً، من فبراير الحالي حتى ذات الشهر من العام الماضي وما سبقه". وأردف: تحتسب النقاط بنسبة 100% من معدل النقاط للعام الأخير، والذي قبله بـ50% كون تلك المباريات تجاوزت العام الميلادي، وبالتالي أفادنا هذا الأمر بأن تحولت النقاط التي خسرناها أثناء المشاركة في كأس آسيا 2015 إلى 50%، كما أن النتائج التي حققناها عقب البطولة كانت إيجابية بانتصارات وتعادل وحيد، فيما تضررت منتخبات الإمارات وأستراليا على سبيل المثال، كون النتائج الجيدة التي حققتها في البطولة الآسيوية مر عليها أكثر من 12 شهراً".

وأشار البكر إلى أن الأخضر قد يصل إلى المركز 45 في تصنيف شهر أبريل المقبل، وزاد: عندما يحقق الأخضر الانتصار على ماليزيا والإمارات في التصفيات المزدوجة ربما يصل إلى المركز 43 أو 45 في تصنيف شهر أبريل، لكن يجب أن يحافظ على نتائجه الجيدة حتى لا يكون تراجعنا كبيراً في تصنيف نوفمبر بعد أسبوع فيفا الأخير في العام الجاري".

وكان المنتخب السعودي في المركز 98 عالمياً بعد خروجه من الدور الأول لبطولة كأس آسيا 2015 بهزيمتين أمام الصين وأوزباكستان مقابل فوز وحيد، لكنه حقق 6 انتصارات بعدها على الأردن ودياً وفلسطين وتيمور الشرقية مرتين والإمارات وماليزيا، مقابل تعادل خارج القواعد على فلسطين في عمّان الأردنية.