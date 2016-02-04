يونس مختار يتعاقد مجدداً مع ناديه القديم

أعلن نادي جفوله الهولندي عن عودة يونس مختار إلى صفوفه بعد انتهاء تجربته مع النصر، ووقع اللاعب ذو الأصول المغربية لمدة عامين ونصف للنادي الذي مثله لمدة عامين ونصف.

ونقلت صحيفة "فوتبول إنترناشيونال" الهولندية الخبر قائلة بأن مختار الذي حضر إلى جفوله، ناديه بين عامي 2012-2013، كلاعب حر، أبدى سعادته بالعودة من جديد إلى النادي الذي قدمه بشكل جيد أثناء تمثيله الفريق، قبل الانتقال إلى تفينتي وبعده النصر أواخر شهر أغسطس من العام الماضي.

وحول النصراويون يونس مختار إلى لاعب استثمار بعدما أعادوا ماركينيوس من إعارته، وترك اللاعب الرياض ورحل إلى تركيا للاتفاق مع فريق قيصرى سبور، لكن مشاجرة بينه وبين المدرب ورئيس النادي أفسدت الاتفاق.

