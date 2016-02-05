الهلال والفتح يتقاسمان نقاط مباراتهما المثيرة

أوقف فريق الفتح سلسلة انتصارات الهلال بعدما تعادل معه 3-3 اليوم الجمعة، في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

واستمرت سلسلة انتصارات الهلال لخمس مباريات متتالية، قبل أن يتعادل في هذه المباراة ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يواجه الخليج في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل رفع الفتح رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس بعدما حقق تعادله الثاني على التوالي.

وأنهى الفتح الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله إلتون خوزيه في الدقيقة الخامسة، بعدما سدد الكرة من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الهلال في الزاوية اليمنى للحارس خالد شراحيلي.

وفي الشوط الثاني أضاف خوان فالكون الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 59 بعدما انفرد بشراحيلي وسدد الكرة من بين قدمي الحارس الذي خرج من مرماه في محاولة فاشلة لإبعاد الكرة، لكن فرحة الفتح لم تدم طويلا بعدما تمكن عبد الله الزوري من احراز هدف الهلال الاول في الدقيقة 64 عندما لعبت ضربة ركنية ارتقى إليها وقابلها بضربة رأسية سكنت مرمى عبد الله العويشير حارس الفتح.

وفي الدقيقة 75 أضاف ناصر الشمراني الهدف الثاني للهلال بعد سلسلة من التمريرات بينه وبين ياسر القحطاني انفرد على اثرها الشمراني بالحارس ليسدد كرة قوية سكنت مرمى العويشير.

ولكن فرحة الهلال لم تدم طويلا فبعد هدف التعادل بثلاث دقائق أضاف إلتون خوزيه هدفه الثاني والثالث للفتح بعدما سدد الكرة دخل المرمى من ضربة حرة مباشرة.

لكن عبد الله الزوري رفض أن يخرج الهلال خاسرا وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما لعب ناصر الشمراني كرة عرضية قابلها الزوري بضربة رأسية داخل المرمى.