الهلال يواجه الفتح بحثا عن تعزيز الصدارة

يسعى الهلال إلى مواصلة صدارته لدوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يستضيف الفتح في المرحلة 15 من المسابقة والتي ستشهد بحث وصيفه الأهلي عن العودة الى سكة الانتصارات حينما يستضيف الخليج.



وانطلقت المرحلة أمس بمواجهتين جمعت النصر وضيفه القادسية وانتهت سلبيا، وفي الثانية فاز الاتحاد على ضيفه الرائد 6-2.



وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض يسعى الهلال الى التمسك بالصدارة حينما يستضيف الفتح.



ولن تكون مهمة الهلال سهلة في مشواره نحو تحقيق لقب الدوري الغائب عن الخزانة الزرقاء في الأربع سنوات الماضية.



ونجح الهلال بخطف الصدارة بعد فوزه على الوحدة 3-1 في المرحلة السابقة وتعثر الأهلي بتعادله أمام التعاون 2-2 ليرفع رصيده الى 36 نقطة بفارق نقطتين عن وصيفه.



ويأمل اليوناني دونيس مدرب الهلال في أن يواصل لاعبوه انتصاراتهم والتي كان اخرها فوز فريقه على النجوم "درجة أولى" الأحد الماضي في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.



وفي المقابل يبحث الفتح عن استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلتين السابقتين بخسارته من الاهلي 2-صفر وتعادله أمام الخليج سلبيا في المرحلة السابقة.



ويحتل الفتح المركز السابع برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر الخامس.



وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يسعى الاهلي الى استعادة نغمة الانتصارات وتضييق الخناق على المتصدر الهلال حينما يستضيف الخليج.



وفرط الاهلي بصدارته للهلال في المرحلة السابقة بعد تعادله أمام التعاون 2-2 على أرضه وبين جماهيره.



وتنفس السويسري غروس الصعداء بعودة هداف الفريق السوري عمر السومة الذي غاب عن لقاء فريقه أمام ضمك الاحد الماضي في ثمن نهائي كأس الملك والذي كسبه فريقه 2-1 بعد أن منح اجازة 4 أيام بسبب زواجه.



وفي المقابل يسعى الخليج الى مواصلة مستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم والخروج على الأقل بنقطة تبقي الفريق في مناطق الدفء.



ويحتل الخليج المركز الثامن برصيد 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الخامس.

