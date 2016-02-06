التعاون يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ثمين على الفيصلي

استعاد التعاون نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه الفيصلي 2-1 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، في المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعزز التعاون مركزه الرابع بعدما ابتعد عن أقرب منافسيه بفارق 6 نقاط ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، في حين بقي الفيصلي على رصيده السابق 19 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم الفيصلي أولاً عن طريق لاعبه منصور حمزي بعد مرور دقيقة وسجل لاعب التعاون عبدالمجيد الرويلي عند الدقيقة "52" قبل أن يرجح الكاميروني كفة التعاون بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة "78".

وفاجأ الضيوف خصمهم بتسجيل هدف مبكر بعد مرور دقيقة عن طريق منصور حمزي الذي واجه المرمى ووضع الكرة في شباك حارس التعاون فيصل المرقب.

وحاول التعاون العودة بعدما سيطر على مجريات الشوط الأول إلا أنها كانت بلا فعالية هجومية إذ لم يشكل لاعبوه الخطورة على مرمى حارس الفيصلي منصور النجعي.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى التعاون كثيراً ونجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 52 عن طريق صانع ألعابه عبدالمجيد الرويلي الذي تصدى لخطأ على مشارف منطقة الجزاء ووضع الكرة في شباك الحارس منصور النجعي.

وتواصلت خطورة التعاون وكاد لاعبه البرازيلي ساندرو مانويل أن يضيف الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من زميله عبدالمجيد الرويلي على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة ذهبت بعيداً عن الخشبات الثلاث.

وواصل التعاون محاولاته وأهدر مهاجمه الكاميروني بول ايفولو هدفاً محققاً عند الدقيقة 66 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من السوري جهاد الحسين ليسدد الكرة وتجد الحارس منصور النجعي الذي تصدى لها ببراعة.

وعند الدقيقة 70 كاد الفيصلي يفاجئ التعاونيين بهدف ثانٍ بعدما حول لاعبه التوغولي أورو سادات عرضية زميله فيصل الصقري برأسه نحو مرمى الحارس فيصل المرقب إلا أن العارضة تعاطفت مع أصحاب الأرض وتصدت للكرة.

وعند الدقيقة 78 حصل التعاون على ركلة جزاء بعد تعرض مهاجمه ايفولو لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الفيصلي سادات ويتصدى لها اللاعب بنفسه ويسددها نجح الحارس منصور النجعي بالتصدي لها في المرة الأولى قبل ان تعود لايفولو وينجح في وضعها بالشباك.

وعند الدقيقة 83 حصل الفيصلي على فرصة ثمينة لتسجيل التعادل لمهاجمه البديل علي الشعلة الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله منصور حمزي ليسدد الكرة قوية وتجد الحارس فيصل المرقب الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة تمكن مهاجم التعاون البديل ربيع سفياني من تسجيل الهدف الثالث بعدما راوغ مدافع الفيصلي محمد سالم وسدد الكرة قوية في شباك الحارس منصور النجعي.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريقا نجران والوحدة 2 ـ 2 في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام الجولة الـ15 للدوري السعودي.

وتقدم الوحدة عن طريق جهاد الباعور عند الدقيقة 15، وعادل لنجران إيريك فيريرا عند الدقيقة 33، قبل أن يضيف علي عواجي الهدف الثاني للوحدة من ركلة جزاء عند الدقيقة 87 وبعدها بثلاث دقائق تمكن معتز الموسى من تسجيل هدف التعادل لنجران.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نجران إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، وارتفع رصيد الوحدة إلى 13 نقطة في المركز العاشر.