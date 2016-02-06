الخليج يصرف مكافأة فوز بعد تعادلي الفتح والأهلي

قررت إدارة نادي الخليج السعودي، صرف خمسة آلاف ريال لكل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم، كمكافأة لتعادل الفريق في مباراتي الفتح والأهلي بالدوري السعودي الممتاز.

وكان الخليج قد تعادل مع الفتح سلبيا في الجولة الرابعة عشرة قبل أن يتعادل مع الأهلي 1-1 أمس الجمعة في المرحلة الخامسة عشرة.

من جانبه اعتبر فوزي الباشا رئيس النادي تعادل فريقه مع الأهلي أمس الجمعة، مكسبا كبيرا كونه جاء مع وصيف الدوري الذي كان يتمتع بعاملي الارض والجمهور.

وأشار الباشا إلى أن عودة الخليج للمباراة وإدراك التعادل على الرغم من الهدف المبكر للمنافس أكد على هوية الفريق في الدوري، والتي لا تقبل الخسارة حتى من الفرق الكبيرة وتبحث عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال الباشا: "على الرغم من ظروف المباراة الصعبة بوجود غيابات كثيرة وغيرها إلا أن لاعبي الخليج كانوا عند حسن الظن".