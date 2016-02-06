نواف بن سعد: تعرضنا إلى ظلم تحكيمي

انتقد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، حكم مباراة فريقه أمام الفتح والتي انتهت بالتعادل 3-3، ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري "جميل" يوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال نواف بن سعد في تصريح لـ"قناة العربية": "احترم الحكم المرداسي وإن شاء الله ما اتهمه باتهام سيء، ولكن هناك سوء في لجنة الحكام، الحكم السعودي يعاني من ضغوط كثيرة، والهلال كلما نافس يأت حكم سيء ويفسد ما نعمله". وزاد: "الهدف الثاني لنادي الفتح من تسلل واضح وبعض الأخطاء أثرت على سير المباراة وتركيز اللاعبين، واعتقد لجنة الحكام سيئة جداً".

وزاد الرئيس الأزرق: "الحمد لله بعد أشهر سوف يرحل الاتحاد ومعه اللجنة، ومن يرأس الاتحاد المقبل عليه الاعتناء باللجنة". فيما ختم نواف بن سعد حديثه بقوله: "الفريق سوف يعالج أخطائه، كما أن لدينا ضغط مباريات في الفترة المقبلة ولكن علينا ان نطلع اللاعبين من نتيجة مباراة اليوم".