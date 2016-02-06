"الانضباط" توقف مايغا النصر مباراة واحدة

قالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، إنها عاقبت المهاجم المالي موديبو مايجا لاعب نادي النصر بالإيقاف لمباراة واحدة، إلى جانب غرامة مالية بسبب سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه حامل اللقب أمام القادسية في دوري المحترفين السعودي في الأسبوع الماضي.

وقالت اللجنة إن موديبو "قام بسلوك غير رياضي ضد لاعب الفريق المنافس خلال المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي في استاد الملك فهد الدولي بالرياض".

وأضافت اللجنة أنها فرضت على اللاعب المالي غرامة مالية بقية 40 ألف ريال سعودي (حوالي 10700 دولار) أيضا.

ويمكن للاعب النصر الطعن على العقوبة.

وانتهت المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 من البطولة بتعادل الفريقين بدون أهداف.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 22 نقطة، في حين ينفرد الهلال بالصدارة برصيد 37 نقطة بينما يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 12 نقطة.