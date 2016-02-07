الفيصلي يبدي استياءه من التحكيم السعودي

أبدت إدارة الفيصلي، استياءها الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة في معظم مواجهات فريقها الأول لكرة القدم، مطالبة في الوقت ذاته أحمد عيد، رئيس اتحاد الكرة، بالنظر في الأخطاء المتكررة، التي تكفل للفريق المنافسة الشريفة مع الأندية المشاركة في دوري جميل السعودي.

وقال عنابي سدير عبر بيان بثه لوسائل الإعلام: "أبدى مجلس إدارة نادي الفيصلي استياءه الشديد ممّا وصلت إليه الأخطاء التحكيمية المتكرّرة في أغلب مباريات الفريق الأول لكرة القدم، والتي كان آخرها ماحدث أمام فريق التعاون والتي تضرر منها الفيصلي بعدم احتساب ركلتي جزاء للفيصلي واضحة للجميع.

وأضاف البيان الفيصلاوي: "وتؤكد إدارة النادي أنها كانت وما زالت تدعم التحكيم المحلي، وتطالب بضرورة تطوير الحكم المحلي، ولكن هذا التطوير وهذا التحسين بعيدًا عن اللقاءات الرسمية للفريق الأول لكرة القدم، التي لا تحتمل حدوث أخطاء أكثر مما سبق، خصوصًا تلك الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباريات بشكلٍ واضحٍ جدًّا، متمنين من رئيس مجلس الاتحاد السعودي أحمد عيد واعضاء الاتحاد، النظر في هذة الأخطاء المتكررة، وأخذ الإجراءات التي تكفل لنا المنافسة الشريفة ضمن بقية أندية دوري عبداللطيف جميل للمحترفين السعودي".

