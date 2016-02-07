القاسم: هدفنا المقعد الآسيوي.. والرويلي مكانه المنتخب

أكد محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، أن المقعد الآسيوي هو هدف فريقه الذي يصبو إليه خلال موسمه الحالي، والذي مازال يقدم فيه مستويات لافتة للأنظار، نافيا في الوقت ذاته، نية منافسة فريقه على تحقيق لقب الدوري، على الرغم من الفرصة السانحة التي تتيح لهم ذلك.

وقال رئيس النادي القصيمي في حديث خاص لـ"العربية.نت": "هدفنا واضح خلال موسمنا الجاري، جميع لاعبينا والأجهزة الفنية والإدارية يدركونه تماما، وهو الظفر على مقعد آسيوي، يتيح لنا التواجد بين الأندية الآسيوية خلال الموسم القادم".

وأردف: "على الرغم من المستويات الرائعة واللافتة التي يقدمها فريقي، وفرصته في المنافسة على تحقيق لقب الدوري، فإننا لم نفكر في ذلك إطلاقا، ولن نغير من هدفنا الذي وضعناه نصب أعيننا قبل إنطلاق الموسم، كون أن ذلك ربما ينعكس سلبيا على الفريق بسبب تغيير الهدف في منتصف الطريق، وهذا قد يفقدك كل شيء".

وعن لاعب خط وسط فريقه الرويلي، الذي حقق رقما قياسيا كأكثر اللاعبين المحليين تسجيلا للأهداف عن طريق كرات ثابتة في موسم واحد، زاد: "جميع اللاعبين يقدمون مستويات فنية متصاعدة من مباراة لأخرى، فيما بينهم عبدالمجيد الرويلي الذي قدم نفسه بشكل رائع ومازال، ولم يخيب ظن إدارة النادي التي راهنت عليه عندما قامت باستقطابه إلى صفوف الفريق، بكل صراحة لاعب مثله يستحق تمثيل المنتخب السعودي، ونتمنى استمراره على ذات المستويات وأفضل خلال استحقاقاتنا المقبلة".

ويشيد الرجل الأول في التعاون بدور المجلس التنفيذي وما يقدمه أعضاء الشرف تجاه ناديهم، وعن ذلك يقول: "نحظى ولله الحمد بدعم كبير من قبل أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء شرف النادي خلال الموسم الحالي، وهذا ما أثر جليا على مستويات الفريق وما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، من هنا أود تقديم لهم وافر الشكر على كل ما يبذلونه في سبيل ظهور فريقهم التعاون بشكل يليق باسمه وتاريخه".