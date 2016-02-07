لجنة الحكام تشكو نواف بن سعد والزويهري والبلوي

رفعت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين ست شكاوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد بحق مسؤولين في أندية محلية بسبب ما وصفته اللجنة بالإساءات التي تعرض لها منسوبوها بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المحلي.



وشملت الشكاوى بحسب مصادر قناة "العربية" رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد ورئيس النادي الأهلي مساعد الزويهري ونائبه عبدالله بترجي ورئيس نادي نجران هذيل آل شرمة ورئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي الذي انتقد أداء حكام مباراة فريقه أمام نجران في الجولة الرابعة عشرة، كما شملت الشكاوى رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد المحلي طلال آل الشيخ.



وكشفت المصادر للعربية أن لاعب وسط الفتح إلتون جوزيه مهدد بشكوى مماثلة، إلا أن اللجنة لا زالت تنتظر التسجيل الذي ظهر فيه اللاعب وهو ينتقد أداء حكم مباراة فريقه مع الهلال في الجولة الماضية



وكان عمر المهنا رئيس لجنة الحكام قد أكد لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية" يوم الأحد، رفع كل إساءة تلقتها لجنته، أو الحكام الذين أداروا مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي إلى لجنة الانضباط، من أجل اتخاذ العقوبات حيال ذلك، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن لجنة الانضباط يجب عليها التحرك سريعا تجاه بعض التصريحات الواضحة، دون انتظار التقارير الصادرة من قبل لجنته.



وقال المهنا: "لابد من مشاهدة مباريات الجولة الخامسة عشرة كاملة، من أجل تقييم أداء الحكام". وأضاف: "أي رئيس نادٍ أو لاعب أو إداري يسيء إلى اللجنة أو الحكام، سنرفع بذلك إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة، التشكييك والتجريح لا نرضى به إطلاقا".

وزاد المهنا: "لا توجد لدي أي مشكلة مع أي ناد أو رئيسه، سنعود إلى بعض التصاريح خلال اجتماع سيتم عقده، من بينها تصريح عبدالله بترجي، نائب رئيس الأهلي، إن وجدنا فيه اساءة سنقوم برفعه إلى لجنة الانضباط من أجل اتخاذ العقوبة".

وعن لجنة الانضباط، قال: "الواجب على لجنة الانضباط عدم انتظار تقارير لجنة الحكام، لأن بعض التصاريح واضحة تماما وتستحق العقوبة".