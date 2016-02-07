النصر يعترض ويستأنف عقوبتي الجبرين ومايغا

قررت إدارة نادي النصر، استئناف عقوبتي إيقاف لاعبي فريقها الأول لكرة القدم عبدالعزيز الجبرين، والمحترف المالي موديبو مايغا من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي.

وكتب النادي الأصفر عبر صفحتة الرسمية في تويتر: "إدارة نادي النصر تعترض على قرارات لجنة الانضباط، وتقرر الاستئناف على إيقاف الجبرين ومايغا".

وعوقب مايغا بالإيقاف لمباراة واحدة، إلى جانب غرامة مالية بلغت 40 ألفا، بسبب سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام القادسية، والتي أقيمت الخميس الماضي، بينما أوقف الجبرين مباراتين رسميتين، وتغريمه 10 آلاف ريال، نظير سلوك مشين بدر منه تجاه أحد لاعبي الشعلة في مباراة ثمن نهائي كأس الملك، وفقا لتسجيل مرئي، بحسب ما ذكرتها اللجنة حينها.