اتحاد القدم ينفي إلغاء كأس الأمير فيصل للفرق الأولمبية

أكد أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أهمية مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد، كإحدى مسابقات الاتحاد التي ينظمها ويشرف عليها منذ نشأتها.

وقال رئيس الاتحاد في تصريح صحفي نقله الموقع الرسمي: "إن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بإلغاء الاتحاد لهذه المسابقة غير صحيح، بل وغير منطقي، فهذه المسابقة مهمة ولها مكانتها بين مسابقات الاتحاد كافة، فهي تحمل أسم رائد من رواد الحركة الرياضية في المملكة وخليجيا وعربيا وآسيويا ودوليا، وهو الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والذي قدم للرياضة السعودية خدمات جليلة وكبيرة لن تنسى أو تمحى".

وأضاف :"الاتحاد السعودي حريص على تطوير مسابقاته كافة، وقد تم قبل موسمين تطوير نظام مسابقتي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس الأمير فيصل بن فهد تم إجراء تعديل في نظام المراحل السنية بها، وستظل هذه المسابقة قائمة وثابتة، فهي مفيدة كثيرا للمنتخبات الوطنية وللأندية الرياضية، ولن يتم الغائها نهائيا".