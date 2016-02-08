الاتحاد أمام فرق الأردن.. 3 انتصارات.. تعادل وانسحاب

ستكون مواجهة اتحاد جدة مع الوحدات مساء الثلاثاء ضمن الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، سادس مبارياته مع الأندية الأردنية في البطولات العربية والآسيوية، والثانية له أمام الوحدات تحديداً بعد لقاء عربي سابق قبل 18 عاماً.

ولعب الاتحاد أولى مبارياته ضد الرمثا الأردني في البطولة العربية لأبطال الكؤوس، وحينها انتهت المباراة بفوز أصفر جدة 4-1 في أولى مبارياته بدور المجموعات.

وبعد 4 سنوات أخرى واجه اتحاد جدة، الوحدات، في بطولة الأندية العربية 1998 ويتغلب عليه 3-1 بأهداف المغربي أحمد بهجا وحمزة إدريس الذي استفاد من تسديدة زميله بهجا في الهدف الثاني، ولعب الكرة فوق حارس المرمى في الهدف الثالث.

وفي البطولة الآسيوية 2001 جمعت القرعة اتحاد جدة بالأهلي الأردني، لكن الأخير قرر الانسحاب من البطولة بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الوحدات 6-0 وتراجعه إلى المركز السادس في البطولة الأردنية.

وقبل 12 عاماً تواجه اتحاد جدة مع الفيصلي الأردني مرتين في دوري أبطال العرب، انتهت الأولى في عمان بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز المضيف بجدة 3-0 بأهداف محمد نور ومرزوق العتيبي والبرازيلي ديمبا.