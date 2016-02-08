لجنة التحقيق بقضية المولد تتوصل إلى النتائج

سيخاطب اتحاد الكرة السعودي، نظيره الاتحاد الدولي للكرة "فيفا"، من أجل إيضاح أن المذكرة التي رفعت إلى الأخير، بشأن اتهامات الأهلي حيال قضية اللاعب سعيد المولد، هي من قبل نادي اتحاد جدة، وليس اتحاد الكرة، وذلك بعد الإستماع لمحاميي الجارين الأهلي والاتحاد.

وبحسب مصادر "العربية.نت"، فقد تم التحقيق مع رئيس لجنة الإحتراف، كذلك خالد شكري، سكرتير اللجنة ذاتها، وتبين وقوع الأخير في أخطاء واضحة يستوجب عليها العقاب، كما سترفع تفاصيل القضية كاملة إلى الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام، على أن يصدر اتحاد الكرة بيانا توضيحيا بالنتائج خلال الأيام المقبلة.