البرقان: لن نقبل أي تحويل.. والقروض لا تهمنا

أكد عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف السعودية، أن اللجنة لن تنظر أي طلب لتحويل دائني أي ناد إلى المستحقات المالية للأندية ابتداءً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة لن تأخذ باعتبارها الأندية التي تقدمت بطلب قرض بنكي يسدد من مستحقاتها لدى الاتحاد أو الشركات الراعية.

وقال البرقان لـ"العربية.نت": بعدما لا حظنا أن أكثر الأندية تحول أغلب القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات إلى المستحقات المالية وهذا الأمر يؤخر عملية حصول الدائن على مستحقاته، أصدرنا تعميماً موجهاً إلى جميع الأندية المحترفة نؤكد من خلاله عدم قبولنا لأي عملية تحويل على المستحقات المالية المقررة للنادي بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ".

وعن الأندية التي حولت بعض دائنيها على المستحقات المالية لدى اتحاد القدم قال البرقان إن اللجنة لن تنظر إلى أي التزام على النادي بما يتعلق بمستحقاته المالية، وزاد: الأولوية بالنسبة لنا أن يحصل اللاعب على مستحقاته، مهما كانت الالتزامات المالية على النادي بما يتعلق بالقرض البنكي أو خلافه".

وكانت أندية الاتحاد والنصر والهلال قد حصلت على قروض بنكية لتسوية ديونها، وحولت بعض دائنيها إلى المستحقات المالية بذمة اتحاد القدم للنادي، فيما تنص شروط الحصول على القرض على حصول المصرف المقرِض على المستحقات المالية للنادي.

واشترطت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تكون قيمة القرض لتسديد الديون الخارجية على النادي، والمتطلبات الصادر بها قرارات ملزمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة كاس للتحكيم الرياضي لحماية الأندية من أي قرارات إدارية أو غرامات مالية في القضايا الخارجية.