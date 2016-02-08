بيتوركا: أريد إسعاد جماهير الاتحاد

أكد فيكتور بيتوركا، المدير الفني لاتحاد جدة، على أهمية مواجهة فريقه التي تجمعه بضيفه الوحدات الأردني، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعيه جاهدا رفقة لاعبيه لحصد بطاقة التأهل واسعاد الجماهير الاتحادية، التي تهاتفت منذ وقت مبكر لحجز تذاكر المواجهة الهامة والمصيرية وساهمت في نفاذها.

وقال بيتوركا، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "الاقبال الجماهيري الكبير على شراء التذاكر، يعكس أهمية المباراة، الهدف هو اسعادهم وحصد بطاقة التأهل".

وعن خصمه في المواجهة، زاد: "الوحدات فريق جيد، تحسن اداؤه بعد حضور مدربه الجديد، وهو ما اتضح لي عند الاطلاع على تسجيلات مباريات الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف سان مارتن الذي رافق مدربه خلال المؤتمر الصحفي: "لا خيار أمامنا سوى تقديم مستوى جيد لحصد بطاقة التأهل، سنقدم كل ما بوسعنا من أجل اسعاد جماهير الاتحاد".