"رعاية الشباب" تعتمد لجنتي الانتخابات والطعون

اعتمد الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، وفقاً للائحة الأساسية من أحكام اللائحة الأساسية للأندية، ولجنة الطعون والمخالفات الانتخابية، كما أعلنت الرئاسة عن إجراءات موحدة للانتخابات في كافة الأندية بمدد زمنية ثابتة.

وسيكون عبدالعزيز العنزي رئيساً للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، ويرأس المحامي ماجد الموزان لجنة الطعون والمخالفات الانتخابية.

ووفقاً لحساب رعاية الشباب على "تويتر" فإن مراحل سير العملية الانتخابية لمجالس إدارات الأندية الرياضية لا تتجاوز شهرين، تبدأ بفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وقيد الناخبين لمدة 15 يوماً تحت إشراف اللجنة العامة للانتخابات.

وتواصل اللجنة عملها بإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين لفترة لا تتجاوز 15 يوماً كذلك، قبل فتح 3 أيام للطعن ضد القائمة الأولية تحت إشراف لجنة الطعون والمخالفات وأسبوع للنظر في الطعون المقدمة،

وبعد ذلك 10 أيام للاقتراع وعقد الجمعية العمومية التي تشرف عليها اللجنة العامة للانتخابات، قبل أن تستقبل لجنة الطعون والمخالفات الطعون ضد النتيجة النهائية لمدة 3 أيام، وأسبوع آخر لتنظر اللجنة في الطعن ضد إجراءات الجمعية العمومية، وبعد ذلك يعتمد مجلس الإدارة من الرئيس العام لرعاية الشباب.