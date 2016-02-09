أهلي جدة يعلن خضوع عبد الشافي لعملية جراحية

أعلن أهلي جدة عبر بيان رسمي عن خضوع محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر، إلى عملية جراحية في ركبته بعد خروجه بين شوطي مباراة الخليج الدورية نهاية الأسبوع الماضي.

وقال وصيف الدوري السعودي في بيانه: تبين من الكشف السريري أن هذه الآلام مشابهة لذات الآلام التي كان يعاني منها اللاعب في الفترة السابقة مع وجود ارتشاح في الركبة وسلامة الأربطة.

وفي اليوم التالي للمباراة أجرى عبدالشافي أشعة رنين مغناطيسي أثبتت وجود ارتشاح مع خشونة في نفس موضع الإصابة السابقة في الركبة .

وزاد: أوصى الجهاز الطبي بضرورة إجراء عملية جراحية بالمنظار للركبة بعد استخدام كافة الوسائل العلاجية الممكنة، على أن يتم تحديد مدة الراحة التي سيحتاجها اللاعب عقب العملية بناءً على نتائج عملية المنظار ونوعية التدخل الجراحي. وسيدخل محمد عبدالشافي في برنامج علاجي خاص داخل العيادة الطبية تحضيراً لإجراء العملية الجراحية.

وعاد محمد عبدالشافي إلى صفوف الأهلي في مباراة ضمك بكأس الملك، ولعب شوطاً واحداً أمام الخليج، بعد غيابه لمدة بلغت 48 يوماً بسبب الإصابة.