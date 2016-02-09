البلوي يحذر جماهير اتحاد جدة من العقوبات الآسيوية

حذّر إبراهيم البلوي، رئيس اتحاد جدة، جماهير ناديه من الخروج عن النص وتحميل النادي أي عقوبات من الاتحاد القاري، قبل ساعات معدودة من مواجهة الوحدات الأردني في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال البلوي عبر رسالة خاصة نشرها حساب اتحاد جدة على "تويتر": جماهير الاتحاد الوفية .. صناع التأثير والقرار.. آسيا اليوم تنظر إليكم أنتم بعد أن خطفتم الأنظار من البداية كعادتكم، فنفاد التذاكر قبل ضربة البداية في أولى المباريات بيومين أمر غير معتاد في ملعب يتسع لأكثر من ستين ألف مشجع، فالنكمل المشهد الجميل بالحفاظ على سلامتكم أولاً، وتجنيب ناديكم ثانيا المخالفات والعقوبات التي تنتج عن استخدام الأدوات المحظورة من مفرقعات وليزر وما شابه".

وأتبع: مدرج الذهب ليس في حاجة إطلاقًا للفت الانتباه إليه بمثل ذلك، فبوصلة التشجيع في القارة كاملة أنتم الاتجاه الرئيسي لها، والباقون يحددون مواقعهم بالنظر إليكم.

وكان اتحاد جدة قد خاض آخر مبارياته الآسيوية ضمن مباريات الدور ربع النهائي من نسخة 2014 أمام العين الإماراتي في ملعب الشرائع دون جماهير، بعدما أطلق جماهيره الألعاب النارية في ثمن النهائي أمام الشباب.