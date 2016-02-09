القحطاني رئيساً للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

‏‫كسب العميد هادي القحطاني مدير إدارة الشئون الرياضية للقوات المسلحة سباق المنافسه على كرسي رئاسة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية لمدة ٤ سنوات قادمة خلفاً للرئيس السابق الجزائري اللواء مقداد بن زيان وذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي واللجان العاملة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالقاهرة.

وكان القحطاني العميد بطلاً في ألعاب القوى إبان مشاركته كلاعب مع النادي الاهلي والمنتخب.

وقدم العميد هادي شكره الجزيل الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ووزير الدفاع، على موافقته على ترشيحه للمنصب، ومقدما الشكر كذلك للفريق عبدالرحمن البنيان رئيس هيئة الاركان العامة واللواء الركن محمد لغامدي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة على ثقتهم به.

