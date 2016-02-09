حالة وفاة تبعد شراحيلي عن تدريبات الهلال

استأذن خالد شراحيلي من إدارة الهلال لتعذره من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أشرف عليها جيورجيوس دونيس استعداداً لمواجهة الرائد مساء الخميس في بريدة.

وتواجد شراحيلي في مقر النادي قبل أن يأذن له الجهازان الإداري والفني بمغادرة التدريبات الجماعية التي شارك خالد كعبي في جزء منها قبل أن يكمل مرانه بالجري حول الملعب، أما محمد البريك وعبدالعزيز الدوسري فواصلا برامجهما التأهيلية.

ويلاقي الهلال مضيفه الرائد ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري السعودي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أزرق بهدف كارلوس إدواردو.