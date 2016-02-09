هجر يطالب الجماهير بتجاهل الشائعات

طالب مجلس إدارة نادي هجر السعودي، جماهيره بتجاهل الشائعات التي يروج لها أشخاص ليس لهم أي صفة رسمية بالنادي.

كما ناشد المجلس، في الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس أمس، جماهير ناديه بدعم فريق الكرة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها خلال منافساتها بدوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، حتى يتحقق الهدف المنشود وتحسين نتائج الفريق.

وقال المجلس في بيان له عقب الاجتماع، إن المجلس الشرفي وإدارة نادي هجر لا يمكن أن يمثلهم أي شخص من غير الجهات الرسمية والمصرح بها من قبل النادي.

وبين المجلس أن جميع الأخبار التي تمثل النادي سيتم نشرها من قبل المركز الإعلامي للنادي وعبر قنواته الرسمية والمعتمدة.

ويتذيل هجر جدول ترتيب الدوري السعودي بثلاث نقاط فقط.