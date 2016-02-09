6 وحداويين سابقين في قائمة أهلي جدة

سيعتمد كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، على 5 وحداويين سابقين، عندما يلاقي فريقه مضيفه الوحدة في ملعب الشرائع، فيما يتواجد أهلاويان سابقان فقط في قائمة خير الدين مضوي .

وينشط في قائمة غروس الوحداويون السابقون أسامة هوساوي وكامل الموسى وسلمان مؤشر ومهند عسيري وإسلام سراج، أما ماهر عثمان آخر المنتقلين من مكة إلى جدة فلن يلعب المباراة وسيغيب حتى مطلع الموسم المقبل بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض إليها في مباراته الودية أمام الربيع بعد انتقاله مباشرة فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبدأ الأهلي جلب لاعبي الوحدة مطلع موسم 2010-2011، عندما أبرم صفقة مزدوجة تتضمن انتقال كامل الموسى وزميله كامل المر إلى أخضر الغربية، وكان الثنائي عنصرين أساسيين في مسيرة الأهلي بتحقيق لقبي كأس الملك والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يغادر المر إلى النصر ومنه نحو التعاون، أما الموسى فبقي أهلاوياً رغم قلة فرص لعبه بعد إصابته بقطع في رباط ركبته الصليبي منتصف موسم 2013-2014.

وفي فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2012-2013 دعم الأهلاويون فريقهم بخدمات أسامة هوساوي قائد الأخضر قادماً من أندرلخت البلجيكي، وهو الذي بدأ مشواره مع الوحدة ووصل إلى المنتخب السعودي، وبعد ذلك انتقل إلى الهلال. ومع أهلي جدة رفع هوساوي بطولة كأس ولي العهد الموسم الماضي على حساب الهلال.

وفي صيف 2014، تعاقد الأهلي مع سلمان مؤشر قادماً من الوحدة الذي حضر إليه بعد فترة احترافية مع الهلال، واستطاع المؤشر أن يحصل على خانة الجناح الأيسر بعد فترة بسيطة، ويكون عنصراً مهماً يعتمد عليه السويسري كريستيان غروس، وأحد أسباب تحقيق لقب كأس ولي العهد الموسم الماضي.

وسبق للمؤشر أن أحرز هدفاً بشباك فريقه الحالي عندما كان وحداوياً، وذلك في موسم 2012-2013، وحينها انتصر الخضر بهدفي سيموس والحوسني مقابل هدف سلمان.

أما زميله مهند عسيري الذي بدأ في الوحدة وانتقل إلى الشباب ومنه عاد إلى المنطقة الغربية وتحديداً بقميص الأهلي فكان البديل الذي يعتمد عليه الأهلاويون في حالة غياب عمر السومة، وحقق معهم كأس ولي العهد الموسم الماضي، فقد سبق له التسجيل في شباك الأهلي مرة وحيدة بقميص أحمر مكة في مباراتهما أواخر موسم 2010-2011، وحينها انتهت المباراة أهلاوية 3-2.

وبعد انتقاله إلى الاتفاق وبعده الفيصلي، انضم إسلام سراج إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري، وسجل له 4 أهداف حتى الآن أمام الاتحاد والنصر والفيصلي والخليج.

وتضم قائمة الوحدة أهلاويين سابقين وهما وليد محبوب الذي بدأ مشواره في الفئات السنية للأهلي وصولاً إلى الفريق الأول في 2009 وبعدها رحل إلى الاتفاق والأنصار قبل الاستقرار في الوحدة، وكذلك زميله لاعب الوسط مهند الفارسي الذي لعب في صفوف أولمبي الأهلي وضمه الوحدة في 2013.