الأهلي يستعيد توازنه ويخطف الصدارة مؤقتاً

استعاد الأهلي توازنه بعد فوزه على مضيفه الوحدة 1-صفر على ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في المرحلة 16 ليخطف صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين مؤقتاً.

وسجل هدف الأهلي الوحيد مهاجمه السوري عمر السومة عند الدقيقة 53.

وعانى الأهلي في الشوط الأول صعوبة كبيرة في الوصول الى مرمى الوحدة ولجأ لاعبوه الى التسديد من خارج منطقة الجزاء والتي كان أبرزها تسديدة لاعبه البرازيلي ماركينيو التي اعتلت الشباك.

ورد الوحدة بفرصة خطيرة وحيدة كانت للاعبه علي عواجي الذي سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس ياسر المسيليم بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى السويسري جروس مدرب الأهلي أول تغييراته بدخول اليوناني فيتفاتزيديس بديلاً للاعب حسين المقهوي.

وتحسن أداء الأهلي كثيراً بعد دخول فيتفا الذي شكل جبهة يمنى خطيرة لفريقه وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما راوغ مدافعي الوحدة وسدد كرةً قوية أبعدها حارس الوحدة بصعوبة.

وعند الدقيقة 53 نجح السوري عمر السومة مهاجم الأهلي بتسجيل هدف السبق حينما تلقى تمريرة من البرازيلي ماركينيو ليراوغ مدافع الوحدة ويسدد الكرة قوية في شباك الوحدة.

وكاد الوحدة أن يسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه الكاميروني ايرنست نفور الذي حول عرضية زميله علي عواجي برأسه نحو مرمى الأهلي لتجد الحارس ياسر المسيليم بصعوبة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة لعب الوحدة بعشر لاعبين بعدما طرد حكم المباراة شكري الحنفوش الكاميروني ايرنست نفور لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعند الدقيقة 90 كاد المهاجم عمر السومة أن يعزز تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله اسلام سراج بكرة مقصية الا أنها ذهب خارج الخشبات الثلاث.

‏‫

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 38 نقطة في المركز الأول مؤقتاً وبفارق نقطة عن الهلال الثاني والذي تنتظره مباراة غداً أمام الرائد، وبقي الوحدة على رصيده السابق 13 نقطة في المركز العاشر.

