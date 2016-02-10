الباطن يشكو اتحاد جدة وينضم إلى قائمة دائنيه

تقدم نادي الباطن ثالث دوري الدرجة الأولى بشكوى لغرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي صباح الأربعاء، مطالباً بالحصول على الدفعة الثانية من صفقة انتقال مدافعه تركي الجلفان إلى اتحاد جدة مطلع الصيف الماضي.

وطبقاً لمصادر "العربية.نت" فإن الدفعة المتبقية من قيمة انتقال تركي الجلفان إلى النادي الغربي تبلغ 500 ألف ريال، اتفقت إدارة ناصر الهويدي ونظيره إبراهيم البلوي على تسديدها في الأول من يناير الماضي.

ووفقاً لذات المصادر فإن إدارة الباطن وحاولت التواصل مع إدارة الاتحاد بعد يومين من حلول موعد الدفعة، ووعدت الأخيرة بتسديد المبلغ خلال أسبوعين من تاريخه، قبل انقطاع التواصل بينهما، مما حدا بالهويدي بمطالبة اتحاد جدة مطلع الأسبوع الماضي بتسديد المبلغ خلال الأسبوع أو تقديم الشكوى وهو ما حدث.

وأكد الهويدي لـ"العربية.نت" تقديم الشكوى وقال: توجهت إلى غرفة فض المنازعات بعدما تأخر الاتحاديون بتسديد الدفعة المتفق عليها.

وشهد انتقال الجلفان الصيف الماضي شداً وجذباً بين الإدارتين، بعدما سرب الاتحاديون انتقال المدافع الشاب إلى صفوفهم قبل ليلة من مواجهة الباطن بالنصر في ربع نهائي كأس الملك، مما دعا بناصر الهويدي إلى انتقاد إدارة الاتحاد على مفاوضة الجلفان في ذلك التوقيت دون الرجوع إلى إدارة النادي، وقدم أصفر جدة حينها 750 ألف ريال كدفعة أولى لإسقاط اللاعب من كشوفات الباطن.

وانضم الجلفان إلى اتحاد جدة الصيف الماضي، لكنه لم يشارك معه بعد تعرضه إلى قطع في رباط ركبته الصليبي شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يجري العملية الجراحية في لندن مطلع العام الميلادي الجاري، ويقضي حالياً فترة التأهيل في جدة.